Омбудсмен заявил, что Венгрия готовит ИПСО против Украины по обмену пленных

Венгрия нарушила гуманитарное право, приняв от России 11 украинских пленных и не предупредив об этом Украину. А сейчас готовит ИПСО, чтобы обвинить украинскую власть в нежелании обменов военнопленными с РФ.

Об этом рассказал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас они (Венгрия, – ред.), по моим данным, планируют запустить ИПСО по дискредитации властей Украины, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, что якобы РФ готова отдавать украинских военнопленных, но проблема - в Украине, что якобы нет инициативы", - сказал он.

Хотя, по его словам, наоборот, украинская сторона постоянно предлагает новые инициативы, передает списки и заявляет о готовности провести большой обмен в формате "всех на всех".

Лубинец также отметил, что Венгрия обязательно должна была проинформировать Украину о передаче РФ украинских пленных на ее территорию.

"По гуманитарному праву. Я трактую, что Венгрия его нарушила. Потому что нельзя просто взять с территории РФ, забрать военнопленных. Даже если у вас были какие-то гуманитарные основания, то в первую очередь вы должны были проинформировать Украину", - добавил Лубинец.

Он отметил, что об этом Венгрия должна была проинформировать и Международный Комитет Красного Креста, но руководитель миссии МККК в Украине во время встречи 22 июня подтвердил, что ни от РФ, ни от Венгрии не поступала информация о передаче 11 украинских военнопленных.

Украинские пленные в Венгрии

Первоначально, 8 июня, сообщалось, что РПЦ планирует передать 11 украинских военнопленных Венгрии. В свою очередь в Венгрии заявили, что якобы не имеют никакого отношения к вывозу украинских пленных из РФ. Кроме того, венгерский посол был вызван в МИД Украины.

16 июня Украина установила местонахождение пленных защитников, которых содержат на территории Венгрии. А 20 июня трех украинских военнопленных, которых Россия передала Венгрии, удалось вывезти на территорию Украины.