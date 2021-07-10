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Омбудсмен заявила о нарушениях прав заключенных в Бердянской колонии

Автор: РБК-Украина

Осбудсмен заявила о нарушениях прав заключенных в Бердянской колонии. В частности, в колонии №77 продолжают существовать неформальные отношения между различными группами осужденных, которые построены на запугивании новоприбывших заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

"В очередной раз зафиксировали, что рекомендации, которые предоставлялись мной как Уполномоченным в отношении устранения недостатков, выявленных в ходе предыдущих визитов, остаются невыполненными. Это приводит к нарушению прав осужденных на надлежащие условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения", - написала Денисова.

Выявленные нарушения обсудили на выездном заседании Комитета ВР по правам человека. Также речь шла о дальнейшей работе Бердянской исправительной колонии №77.

"Отметила о необходимости осуществления контроля со стороны руководства Офиса генерального прокурора по состоянию досудебного расследования в уголовных производствах, открытых по фактам избиения и вымогательства средств от осужденных работниками учреждения", - подчеркнула омбудсмен.

Ранее Людмила Денисова заявляла, что один из украинских политзаключенных в РФ намерен объявить голодовку.

Также омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году.

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ДенисоваБердянск