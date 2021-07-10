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Омбудсмен заявила про порушення прав ув'язнених у Бердянській колонії

Автор: РБК-Україна

Осбудсмен заявила про порушення прав ув'язнених у Бердянській колонії. Зокрема, в колонії № 77 продовжують існувати неформальні відносини між різними групами засуджених, які побудовані на залякуванні новоприбулих ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена Людмили Денисової.

"В черговий раз зафіксували, що рекомендації, які надавалися мною як уповноваженим щодо усунення недоліків, виявлених в ході попередніх візитів, залишаються невиконаними. Це призводить до порушення прав засуджених на належні умови утримання та захист від тортур і жорстокого поводження", - написала Денисова.

Виявлені порушення обговорили на виїзному засіданні Комітету ВР з прав людини. Також йшлося про подальшу роботу Бердянської виправної колонії №77.

"Зазначила про необхідність здійснення контролю з боку керівництва офісу генерального прокурора за станом досудового розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами побиття та вимагання коштів від засуджених працівниками установи", - підкреслила омбудсмен.

Раніше Людмила Денисова заявляла, що один з українських політв'язнів у РФ має намір оголосити голодування.

Також омбудсмен розповіла, які права людини найчастіше порушувалися в 2020 році.

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ДенисоваБердянськ