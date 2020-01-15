Омбудсмен требует от РФ срочно оказать медпомощь политзаключенному Каримову

У крымского татарина Алима Каримова, который удерживается в СИЗО в Ростовской области (РФ) ухудшилось состояние здоровья, однако надлежащую помощь ему не оказывают. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, Каримов заболел ангиной, вследствие чего температура его тела в течение трех дней повышенная - 39,5 градусов.

"Однако, вопреки имеющимся проблемам со здоровьем, медицинские работники не предоставляют гражданину Украины надлежащую помощь, а администрация пенитенциарного учреждения не обеспечивает возможность получения им медицинских препаратов", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова призывает Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову срочно принять меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно обеспечить проведение полного медицинского обследования и оказания квалифицированного лечения.

Каримов незаконно задержан силовиками РФ по делу "Хизб ут-Тахрир" 27 марта 2019 года.

Ранее в политзаключенного Айдера Джеппарова, которого удерживают в СИЗО аннексированного Крыма обнаружили опухоль.

РБК-Украина писало, что незаконно задержанного крымского татарина Тофика Абдулгазиева, которого удерживают в СИЗО в Симферополе, заражение крови.