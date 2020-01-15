Омбудсмен вимагає від РФ терміново надати меддопомогу політв'язню Карімову

У кримського татарина Аліма Карімова, що утримується в СІЗО в Ростовській області (РФ) погіршився стан здоров'я, однак належну допомогу йому не надають. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, Карімов захворів на ангіну, внаслідок чого температура його тіла протягом трьох днів підвищена - 39,5 градусів.

"Однак, всупереч наявним проблемам зі здоров'ям, медичні працівники не надають громадянинові України належну допомогу, а адміністрація пенітенціарної установи не забезпечує можливість отримання ним медичних препаратів", - наголосила омбудсмен.

Денісова закликає Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову терміново вжити заходів для відновлення прав громадянина України, а саме забезпечити проведення повного медичного обстеження та надання кваліфікованого лікування.

Карімов незаконно затриманий силовиками РФ у справі "Хізб ут-Тахрір" 27 березня 2019 року.

Раніше у політв'язня Айдера Джеппарова, якого утримують в СІЗО анексованого Криму, виявили пухлину.

РБК-Україна писало, що незаконно затриманого кримського татарина Тофіка Абдулгазієва, якого утримують в СІЗО в Сімферополі, зараження крові.