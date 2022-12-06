Омбудсмен розповів, скільки українців зникли безвісти від початку вторгнення РФ

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого і станом на зараз зникли безвісти близько 15 тисяч громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Так, чиновник у цій статистиці навів дані Міжнародної комісії щодо зниклих безвісти. "У зв'язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України 15 000 людей зникло безвісти. Ви тільки уявіть, доля тисяч людей невідома. Когось з них вже, можливо, нема серед живих. Їх всіх шукають рідні і безмежні страждання в сім'ях від невідомості", - йдеться у публікації. Не уточнюється, чи йдеться у цих статистичних даних лише про цивільних, чи цифра охоплює також і військових та представників різних силових відомств.