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Омбудсмен рассказал, сколько украинцев пропали без вести с начала вторжения РФ

Новина українською →
Вторник 06 декабря 2022 04:08
Омбудсмен рассказал, сколько украинцев пропали без вести с начала вторжения РФ Фото: Дмитрий Лубинец, омбудсмен (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Владимир Костырин

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля и по состоянию на сейчас пропали без вести около 15 тысяч граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Так, чиновник в этой статистике привел данные Международной комиссии по пропавшим без вести.

"В связи с полномасштабной вооруженной агрессией России против Украины 15 000 человек пропали без вести. Вы только представьте, судьба тысяч людей неизвестна. Кого-то из них уже, возможно, нет в живых. Их всех ищут родные и безграничные страдания в семьях от неизвестности", - говорится в публикации.

Не уточняется, идет ли речь в этих статистических данных только о гражданских, или цифра охватывает также и военных и представителей разных силовых ведомств.

Отметим, в конце ноября в МВД сообщили, что с начала российской широкомасштабной войны в Украине полицейским удалось разыскать около 30 тысяч человек, а всего с 24 февраля правоохранители получили около 48 тысяч сообщений о пропавших без вести людях.

Напомним, в июле власти заявили, что более 7000 украинских военных являются без вести пропавшими. Через месяц после этого заявления стало известно, сколько из них было найдено в российском плену.

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