Омбудсмен рассказал, сколько украинцев пропали без вести с начала вторжения РФ

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля и по состоянию на сейчас пропали без вести около 15 тысяч граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Так, чиновник в этой статистике привел данные Международной комиссии по пропавшим без вести. "В связи с полномасштабной вооруженной агрессией России против Украины 15 000 человек пропали без вести. Вы только представьте, судьба тысяч людей неизвестна. Кого-то из них уже, возможно, нет в живых. Их всех ищут родные и безграничные страдания в семьях от неизвестности", - говорится в публикации. Не уточняется, идет ли речь в этих статистических данных только о гражданских, или цифра охватывает также и военных и представителей разных силовых ведомств.