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Омбудсмен розповів, що робити батькам, якщо в школі порушують закон про мову

Ілюстративне фото: омбудсмен розповів, що робити батькам, якщо в школі порушують закон про мову (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Попри прийнятий закон про мову в Україні все ще досить часто трапляються випадки його порушення у закладах освіти.

За його словами, іноді вчителі можуть використовувати недержавну мови під час виховних годин, батьківських зборів. На випускних вечорах або святах можуть використовуватись російськомовні пісні та фрагменти кінофільмів.

У такому випадку Кремінь радить в першу чергу звертатися безпосередньо до вчителя, класного керівника, завуча чи директора школи та намагатись вирішити проблему.

"Якщо педагог та адміністрація школи і далі порушують мовне законодавство, пропоную звертатися до нас. На нашому сайті є алгоритм подання скарги та форма для цього", - заявив він.

Омбудсме зауважив, щовідповідальність за дотримання мовного закону лежить на керівнику і директору школи.

"Проте ми не єдина інституція, яка захищає українську мову. Такі функції також визначені за органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування", - сказав він.

Нагадаємо, що Кремінь повідомляв, що за останній час використання україномовних матеріалів учителями збільшилося використання україномовних матеріалів учителями з 82% до 93.

Водночас використання російської мови знизилося з 4% до 0%. Для зміцнення позицій української мови підготували рекомендації з використання для закладів освіти.

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