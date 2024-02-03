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Омбудсмен рассказал, что делать родителям, если в школе нарушают закон о языке

Иллюстративное фото: омбудсмен рассказал, что делать родителям, если в школе нарушают закон о языке (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Несмотря на принятый закон о языке в Украине, все еще довольно часто случаются случаи его нарушения в учебных заведениях.

По его словам, иногда учителя могут использовать негосударственные языки во время воспитательных часов, родительских собраний. На выпускных вечерах или праздниках могут использоваться русские песни и фрагменты кинофильмов.

В таком случае Кремень советует в первую очередь обращаться непосредственно к учителю, классному руководителю, завучу или директору школы и пытаться решить проблему.

"Если педагог и администрация школы и дальше нарушают языковое законодательство, предлагаю обращаться к нам. На нашем сайте есть алгоритм подачи жалобы и форма для этого", - заявил он.

Омбудсме заметил, что ответственность за соблюдение языкового закона лежит на руководителе и директоре школы.

"Однако мы не единственный институт, который защищает украинский язык. Такие функции также определены за органами исполнительной власти, органами местного самоуправления", - сказал он.

Напомним, что Кремень сообщал, что за последнее время использование украиноязычных материалов учителями увеличилось использование украиноязычных материалов учителями с 82% до 93%.

В то же время, использование русского языка снизилось с 4% до 0%. Для укрепления позиций украинского языка подготовили рекомендации по использованию для учебных заведений.

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