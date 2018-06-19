Омбудсмен РФ заявила, что утвердила с Денисовой "дорожную карту" по посещению заключенных

Москалькова заявила, что заключенных из согласованных списков обе стороны планируют посетить до августа

Омбудсмен Российской Федерации (РФ) Татьяна Москалькова заявила, что утвердила с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой "дорожную карту" по посещению заключенных в Украине и России. Об этом говорится на сайте омбудсмена РФ.

"Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договоренностей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить дорожную карту, основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений", - говорится в сообщении.

Москалькова заявила, что они с Денисовой обменялись списками по 34 человека, которых планируют посетить до августа и обсудили график взаимных визитов.

"Мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырёх заключённых по выбору каждой стороны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Денисова констатировала срыв договоренностей по визитам к политзаключенным в РФ.