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Омбудсмен РФ заявила, что утвердила с Денисовой "дорожную карту" по посещению заключенных

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 17:04
Фото: Людмила Денисова и Татьяна Москалькова (facebook.com/denisovaombudsman)
Фото: Людмила Денисова и Татьяна Москалькова (facebook.com/denisovaombudsman)

Москалькова заявила, что заключенных из согласованных списков обе стороны планируют посетить до августа

Омбудсмен Российской Федерации (РФ) Татьяна Москалькова заявила, что утвердила с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой "дорожную карту" по посещению заключенных в Украине и России. Об этом говорится на сайте омбудсмена РФ.

"Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договоренностей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить дорожную карту, основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений", - говорится в сообщении.

Москалькова заявила, что они с Денисовой обменялись списками по 34 человека, которых планируют посетить до августа и обсудили график взаимных визитов.

"Мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырёх заключённых по выбору каждой стороны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Денисова констатировала срыв договоренностей по визитам к политзаключенным в РФ.

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Теги публикации: Российская Федерация, омбудсмен, Денисова, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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