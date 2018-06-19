Омбудсмен РФ заявила, що затвердила з Денісовою "дорожню карту" щодо відвідування ув'язнених

Москалькова заявила, що ув'язнених з узгоджених списків обидві сторони планують відвідати до серпня

Омбудсмен Російської Федерації (РФ) Тетяна Москалькова заявила, що затвердила з українським омбудсменом Людмилою Денісовою "дорожню карту" щодо відвідування ув'язнених в Україні та Росії. Про це йдеться на сайті омбудсмена РФ.

"Незважаючи на складну інформаційну та гуманітарну ситуацію, що склалася навколо процесу наших домовленостей, при особистій зустрічі нам вдалося виробити і затвердити "дорожню карту", засновану на принципах взаємності, синхронності та паритетності відвідувань", - йдеться в повідомленні.

Москалькова заявила, що вони з Денісовою обмінялися списками по 34 людини, яких планують відвідати до серпня і обговорили графік взаємних візитів.

"Ми звертаємося з листами про взаємне відвідування чотирьох ув'язнених за вибором кожної сторони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Денісова констатувала зрив домовленостей щодо візитів до політв'язнів в РФ.