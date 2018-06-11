Омбудсмен РФ сообщила Денисовой об условиях содержания украинских политзаключенных в Крыму

Денисова 19 мая отправляла Москальковій запрос относительно проверки условия содержания украинских политзаключенных

Омбудсмен Российской Федерации (РФ) Татьяна Москалькова сообщила Уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой об условиях содержания украинских политзаключенных в аннексированном Крыму - в СИЗО г. Симферополя. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского омбудсмена.

"Уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека поступил ответ омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о ее мониторинговом визите в СИЗО г. Симферополя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Денисова 19 мая просила Москалькову проверила условия содержания украинских политзаключенных: Владимира Балуха, Узаира Абдуллаева, Мамутова Энвера, Рэмзи Меметова, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова, Энвера Сейтосманова, Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха, Кязима Аметова, Руслана Трубача и Рамазанова Исмаила.

Так, Москалькова заявила, что по оценкам медиков, состояние здоровья украинцев удовлетворительное, все они прошли медосмотр.

"Обвиняемым и осужденным обеспечиваются предусмотренные законом условия содержания. Техническое оснащение камер проверяется ежедневно. В случае обнаружения каких-либо неисправностей, работники учреждения принимают меры для их устранения. Задержанные лица в СИЗО обеспечены трехразовым питанием, а также им разрешено получать без ограничения посылки и передачи. У них ежедневно прогулка продолжительностью не менее часа", - говорится в сообщении Москалькової.

Ко всем задержанным, как сообщила омбудсмен РФ, адвокаты приходят без помех.

"Посещенные мной граждане в ходе разговоров не выразили претензий к сотрудникам администрации СИЗО. Также они не подтвердили применение к ним физического или психологического воздействия", - отмечается в письме.

Кроме того, Москалькова сообщила, что, в частности, Балух содержится в двухместной камере площадью 10,5 кв.м.

"Телесных повреждений, травм или признаков совершения на него физического или психологического давления при доставлены Владимира Балуха в СИЗО, или за период его содержания в учреждении, в том числе и после выезда в изолятор временного содержания, не выявлено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил Денисовой посетить украинских политзаключенных в РФ.