Омбудсмен РФ повідомила Денісовій про умови тримання українських політв’язнів у Криму

Денісова 19 травня відправляла Москальковій запит щодо перевірки умови тримання українських політв’язнів

Омбудсмен Російської Федерації (РФ) Тетяна Москалькова повідомила Уповноваженому Верховної ради України з прав людини Людмилі Денісовій про умови тримання українських політв’язнів в анексованому Криму - у СІЗО м. Сімферополя. Про це йдеться у повідомленні на сайті українського омбудсмена.

"До Уповноваженого Верховної ради України з прав людини надійшла відповідь омбудсмена РФ Тетяни Москалькової щодо її моніторингового візиту до СІЗО м. Сімферополя", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Денісова 19 травня просила Москалькову перевірила умови тримання українських політв’язнів: Володимира Балуха, Узаіра Абдуллаєва, Енвера Мамутова, Ремзі Меметова, Зеврі Абсеітова, Рустема Абільтарова, Енвера Сейтосманова, Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Кязіма Аметова, Руслана Трубача та Ісмаїла Рамазанова.

Так, Москалькова заявила, що за оцінками медиків, стан здоров’я українців задовільний, всі вони пройшли медогляд.

"Обвинуваченим і засудженим забезпечуються передбачені законом умови тримання. Технічне оснащення камер перевіряється щоденно. У разі виявлення будь-яких несправностей, працівники установи приймають міри для їх усунення. Затримані особи у СІЗО забезпечені триразовим харчуванням, а також їм дозволено отримувати без обмежень посилки та передачі. Вони щоденно мають прогулянку тривалістю не менше години", - йдеться у повідомленні Москалькової.

До всіх затриманих, як повідомила омбудсмен РФ, адвокати приходять без перешкод.

"Відвідані мною громадяни у ході розмов не виразили претензій до працівників адміністрації СІЗО. Також вони не підтвердили застосування до них фізичного чи психологічного впливу", - зазначається у листі.

Крім того, Москалькова повідомила, що, зокрема, Балух тримається у двомісній камері площею 10,5 кв.м.

"Тілесних ушкоджень, травм чи ознак здійснення на нього фізичного чи психологічного тиску при доставлені Володимира Балуха до СІЗО, або за період його тримання в установі, в тому числі і після виїзду в ізолятор тимчасового тримання, не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко доручив Денісовій відвідати українських політв'язнів у РФ.