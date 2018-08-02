Омбудсмен РФ предоставила информацию о состоянии здоровья Сенцова месячной давности

Письмо написано в период, когда Денисова находилась на территории колонии, но ее не пускали к Сенцову

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что получила письмо от омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о ее визите к Олегу Сенцову 28 июня этого года. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что письмо месячной давности и написан в период, когда сама Денисова находилась на территории колонии, но ее не пустили к Сенцову.

"Сегодня получила письмо от омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о ее визите к Олегу Сенцову 28 июня этого года, в котором она рассказывает мне о состоянии здоровья Олега. И здесь, как говорится, есть два нюанса... Первый - прошло уже больше месяца с того момента, и говорить о его релевантность, когда Олег продолжает голодать, не приходится. Второй - того же дня я была под дверью колонии, а ее кортеж проехал мимо, не остановившись", - подчеркнула Денисова.

Фото: письмо, которое прислала Москалькова

Отметим, что 28 июня сотрудники колонии не пускали Денисову к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову.

Напомним, что ранее омбудсмен Германии призвала РФ оказать медицинскую помощь Сенцову. Бербель Кофлер в обращении отметила, что решение Европейского суда по правам человека о необходимости предоставления Олегу Сенцову медицинской помощи свидетельствует об обеспокоенности его состоянием.

Также Европейский суд по правам человека призвал незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние.

Кроме того, ЕСПЧ требует от России безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение в медицинском учреждении. В суде отметили, что имеют право указать любому государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры. Они должны быть приняты безотлагательно.