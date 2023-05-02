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Омбудсмен РФ дала інтерв'ю американським журналістам. У Зеленського відреагували

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Україна, Вівторок 02 травня 2023 12:54
Омбудсмен РФ дала інтерв'ю американським журналістам. У Зеленського відреагували Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Уповноважена при президентові Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова, якій Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, дала інтерв'ю американським журналістам. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цей інцидент є кращим поясненням того, чому "Росія - ідеальна конструкція пекла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини Марія Львова-Бєлова вальяжно дає інтерв’ю американським журналістам, де розповідає про "незвичайне материнське серце" та щиро дивується звинуваченням", - написав він.

За його словами, і це при тому, що окупанти прийшли в міста України, знищили будинки, на очах вбили та покалічили батьків, відправили до фільтраційних таборів у далекі регіони, де жорстко знущаються і змушують слухати пропагандистські лекції, та доповнюють це другим паспортом.

"Точнішої ілюстрації до слова "людожер" неможливо придумати", - констатує Подоляк.

Як повідомлялось, Велика Британія заблокувала виступ російського омбудсмена з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, уповноважена при президентові РФ із прав дитини Марія Львова-Бєлова відреагувала на видачу МКС ордера на її арешт, заявивши, що міжнародне товариство "оцінило її роботу з допомоги дітям".

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