Омбудсмен РФ дала интервью американским журналистам. У Зеленского отреагировали

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест , дала интервью американским журналистам. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что этот инцидент является лучшим объяснением того, почему "Россия - идеальная конструкция ада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Разыскиваемая МУС за военные (геноцидные) преступления Мария Львова-Белова вальяжно дает интервью американским журналистам, где рассказывает о "необычном материнском сердце" и искренне удивляется обвинениям", - написал он.

По его словам, и это при том, что оккупанты пришли в города Украины, уничтожили дома, на глазах убили и покалечили родителей, отправили в фильтрационные лагеря в далекие регионы, где жестоко издеваются и заставляют слушать пропагандистские лекции, и дополняют это вторым паспортом.

"Точнее иллюстрации к слову "людоед" невозможно придумать", - констатирует Подоляк.

Как сообщалось, Великобритания заблокировала выступление российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.

Напомним, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отреагировала на выдачу МКС ордера на ее арест, заявив, что международное общество "оценило ее работу по помощи детям".