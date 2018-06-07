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Омбудсмен просит советника Путина организовать ей встречу с Сущенко

НовостиОбщество    07.06.2018 - 17:06
Фото: Роман Сущенко (twitter.com/feyginmark)
Фото: Роман Сущенко (twitter.com/feyginmark)

Также Денисова просит организовать ей визит с Ресулем Велиляевым

В телефонном разговоре Уполномоченный Верховной Рады Украины (ВРУ) по правам человека Людмила Денисова обратилась к советнику президента Российской Федерации (РФ), председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаиле Федотове с просьбой организовать ей встречу с украинскими политзаключенными журналистом Романом Сущенко и Ресулем Велиляевым. Об этом говорится на сайте Уполномоченного ВРУ по правам человека.

"В телефонном разговоре омбудсмен Людмила Денисова обратилась к советнику президента РФ, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой содействовать ее визиту к украинцам Роману Сущенко и Ресулю Велиляеву, которые удерживаются в России", - говорится в сообщении.

Также Денисова сообщила, что во время рабочей поездки в Херсонскую область 6 июня, она посетила в СИЗО главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Его задержали в Украине по обвинению в государственной измене.

По словам Людмилы Денисовой, Кирилл Вышинский не жаловался ни на условия содержания, ни на нарушение его права на защиту.

Также Уполномоченный проинформировала Михаила Федотова, что проверила условия содержания и гражданки Елены Юревич (Одновол), которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью первой ст. 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена".

"Она находится в палате, где есть душ и туалет, жалоб на состояние здоровья от нее не получали. Она постоянно находится под наблюдением врачей. Право на защиту также не нарушается. Елена получает почтовые посылки и передачи", - отметила омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось, что омбудсмен Людмила Денисова обратилась к омбудсмену РФ из-за ухудшения состояния здоровья Кольченко.

ВР поддержала обращение к иностранным парламентам относительно приговора Сущенко Денисова обратилась к омбудсмену РФ относительно ухудшения здоровья Кольченко
Теги публикации: омбудсмен, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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