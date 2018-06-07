Денісова звернулась до омбудсмена РФ щодо погіршення стану здоров’я Кольченко

За час голодування вага Кольченка знизилася до 54 кг

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова стурбована дотриманням прав українського політв'язня Олександра Кольченка, засудженого на території Російської Федерації (РФ). Про це йдеться у повідомленні прес-служби Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Як раніше повідомляв адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Андрій Лепьохін, сьогодні, 7 червня, Кольченко припинив голодування через поганий стан здоров’я.

Зі слів політв’язня, він дуже ослаб, вже став непритомніти. У нього впав рівень цукру в крові, і йому вже ставили глюкозу. За час голодування його вага знизилася до 54 кг.

"У зв’язку з цим, Денісова просить омбудсмена РФ Тетяну Москалькову особисто перевірити умови тримання та можливість надання Олександру Кольченку медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кольченко має намір голодувати, поки дозволяє здоров'я.