Омбудсмен просить радника Путіна організувати їй зустріч з Сущенко

Також Денісова просить організувати їй візит з Ресулем Веліляєвим

У телефонній розмові Уповноважений Верховоої Ради України (ВРУ) з прав людини Людмила Денісова звернулась до радника президента Російської Федерації (РФ), голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті РФ Михайла Федотова з проханням організувати їй зустріч з українськими політв'язнями журналістом Романом Сущенком та Ресулем Веліляєвим. Про це йдеться на сайті Уповноваженого ВРУ з прав людини.

"У телефонній розмові омбудсмен Людмила Денісова звернулась до радника президента РФ, голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті РФ Михайла Федотова з проханням сприяти її візиту до українців Романа Сущенка та Ресуля Веліляєва, які утримуються у Росії", - йдеться у повідомленні.

Також Денісова повідомила, що під час робочої поїздки до Херсонської області 6 червня відвідала у СІЗО головного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Його затримали в Україні у звинуваченні в державній зраді.

За словами Людмили Денісової, Кирило Вишинський не скаржився ні на умови тримання, ні на порушення його права на захист.

Також Уповноважений проінформувала Михайла Федотова, що перевірила умови тримання і громадянки Олени Юревич (Одновол), яка підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою ст. 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада".

"Вона знаходиться у палаті, де є душ та туалет, скарг на стан здоров’я від неї не отримали. Вона постійно находиться під наглядом лікарів. Право на захист також не порушується. Олена отримує поштові посилки та передачі", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що обмудсмен Людмила Денісова звернулась до омбудсмена РФ щодо погіршення стану здоров’я Кольченка.