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Омбудсмен просить радника Путіна організувати їй зустріч з Сущенко

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 17:06
Фото: Роман Сущенко (twitter.com/feyginmark)
Фото: Роман Сущенко (twitter.com/feyginmark)

Також Денісова просить організувати їй візит з Ресулем Веліляєвим

У телефонній розмові Уповноважений Верховоої Ради України (ВРУ) з прав людини Людмила Денісова звернулась до радника президента Російської Федерації (РФ), голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті РФ Михайла Федотова з проханням організувати їй зустріч з українськими політв'язнями журналістом Романом Сущенком та Ресулем Веліляєвим. Про це йдеться на сайті Уповноваженого ВРУ з прав людини.

"У телефонній розмові омбудсмен Людмила Денісова звернулась до радника президента РФ, голови  Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті РФ Михайла Федотова з проханням сприяти її візиту до українців Романа Сущенка та Ресуля Веліляєва, які утримуються у Росії", - йдеться у повідомленні.

Також Денісова повідомила, що під час робочої поїздки до Херсонської області 6 червня відвідала у СІЗО головного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Його затримали в Україні у звинуваченні в державній зраді.

За словами Людмили Денісової, Кирило Вишинський не скаржився ні на умови тримання, ні на порушення його права на захист.

Також Уповноважений проінформувала Михайла Федотова, що перевірила умови тримання і громадянки Олени Юревич (Одновол), яка підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою ст. 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада".

"Вона знаходиться у палаті, де є душ та туалет, скарг на стан здоров’я від неї не отримали. Вона постійно находиться під наглядом лікарів. Право на захист також не порушується. Олена отримує поштові посилки та передачі", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що обмудсмен Людмила Денісова звернулась до омбудсмена РФ щодо погіршення стану здоров’я Кольченка.

ВР підтримала звернення до іноземних парламентів щодо вироку Сущенку Денісова звернулась до омбудсмена РФ щодо погіршення стану здоров’я Кольченко
Теги публікації: омбудсмен, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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