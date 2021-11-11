UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Омбудсмен просит пересмотреть решение о дистанционке в школах

Автор: Иванна Шовкун

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса не должны влиять на обеспечения права детей на качественное образование. Потому она просит пересмотреть решение о дистанционном обучении в школах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

Денисова подчеркнула, что обратилась к министру здравоохранения Украины и министру образования и науки Украины. Она попросила их пересмотреть позиции относительно перевода учебных заведений на дистанционную форму обучения.

По словам Денисовой, школы необходимо исключить из перечня учреждений, которые подлежат закрытию при введении уровней противоэпидемических мер в областях Украины.

Отметим, что по стостоянию на 11 ноября в Украине подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Но также за минувшие сутки в стране от COVID-19 умерли 652 человека.

Напомним, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Киеве младшие классы как минимум на неделю останутся на дистанционном обучении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин