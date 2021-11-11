Омбудсмен просить переглянути рішення про дистанційку в школах

Денисова наголосила, що звернулася до міністра охорони здоров'я України та міністра освіти та науки України. Вона попросила їх переглянути позиції щодо переведення навчальних закладів на дистанційну форму навчання.

За словами Денисової, школи необхідно виключити з переліку установ, які підлягають закриттю при введенні рівнів протиепідемічних заходів в областях України.

Зазначимо, що станом на 11 листопада в Україні підтвердили 24 747 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

Але також минулої доби в країні від COVID-19 померли 652 людини.