Омбудсмен призвает посла Германии усилить давление на Путина для освобождения политзаключенных

По ее словам, сейчас в тюрьмах РФ находится около сотни украинских политзаключенных

Уполномоченный Верховной радой Украины (ВРУ) по правам человека Людмила Денисова призвала посла Германии в Украине Эрнста Райхелемона усилить давление на президента России Владимира Путина для освобождения политзаключенных. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного ВРУ.

Так, во время встречи с посолом Федеративной Республики Германия в Украине Эрнстом Райхелем омбудсмен рассказала, что несмотря на фактор российской агрессии на Донбассе и аннексии Крыма, ситуация с соблюдением прав в Украине является сложной.

Людмила Денисова поблагодарила посла за позицию Германии, которая приложила много усилий по обмену украинских политзаключенных с Россией. Но, по ее словам, сейчас в тюрьмах РФ их все еще находится около сотни. Более того, режиссер Олег Сенцов, Александр Шумков, активисты Александр Кольченко и Владимир Балух начали голодовку.

"Это очень опасная ситуация. Владимир Балух, например, голодает уже более 80 суток. Олегу Сенцову с каждым днем становится все хуже со здоровьем. Он очень категоричен и отказывается от любой еды. Мы не можем допустить, чтобы он умер, потому что это нарушение его права на жизнь, гарантированного Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека. Единственный выход - это объединить усилия и давить на Владимира Путина, чтобы заключенные украинцы вернулись домой", - сказала Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, как только Олег Сенцов и Владимир Балух начали голодовку, она неоднократно обращалась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к Советнику президента РФ, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой организовать ей визит к заключенным украинцам. Кроме того, Людмила Денисова просила вице-президента Международного комитета Красного Креста(МККК) Жиля Карбонье способствовать визиту представителя МККК в исправительное учреждение в Челябинской области РФ, где находится Александр Кольченко, и в исправительную колонию в городе Лабытнанги РФ, где сейчас Олег Сенцов, чтобы проверить условия содержания и возможность оказания медицинской помощи осужденным украинцам

Михаил Федотов уверял, что будет возможность осуществить совместный визит. Впрочем, по словам Людмилы Денисовой, пока что этого не произошло.

Со своей стороны, Эрнст Райхель подчеркнул, что украинские политзаключенные является важной проблемой для всей Европы, их увольнение обсуждается на самом высоком уровне. Также посол выразил поддержку позиции омбудсмена и пообещал, что Германия будет в дальнейшем помогать Украине в политическом и экономическом направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко надеется на поддержку Испании в вопросе освобождения украинских политзаключенных.