UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Омбудсмен оцінив можливість обміну представників УПЦ МП на полонених українців

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (facebook.com/dmytro lubinets)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні готові розглядати обмін будь-якого росіянина задля повернення українців додому. Але саме в рамках обміну мова може йти тільки про військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я не хотів би загострювати питання саме на представниках як церкви. Можу сказати, що будь-який громадянин РФ, який цікавить російську владу, ми готові розглядати будь-які варіанти повернення їх на територію Росії задля повернення наших героїв. Ми можемо міняти тільки військовополонених", - зазначив Лубінець.

За його словами, цивільних Україна може відпускати тільки в рамках, можливо, якихось "взаємних зобов’язань".

"Чи, наприклад, після засудження відправляти їх на територію Російської Федерації для відбування покарання. Для нас дуже важливо, по-перше, знайти юридичні підстави. І вони у нас є. При чому різні варіанти. І друге: так, ми готові це робити", - підсумував Лубінець.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці допустили, що затриманих священнослужителів УПЦ МП за співпрацю з ворогом можуть долучити до обмінного фонду. Як це було з кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ МПОбмін полоненимиДмитро Лубінець