ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можна колаборантів з УПЦ МП обміняти на бійців ЗСУ: в розвідці дали пояснення

Новость на русском →
Україна, Середа 30 листопада 2022 14:47
Чи можна колаборантів з УПЦ МП обміняти на бійців ЗСУ: в розвідці дали пояснення Фото: колаборантів із УПЦ МП можуть обміняти на бійців ЗСУ як Медведчука (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Затриманих священнослужителів УПЦ (МП) за співпрацю з ворогом можуть долучити до обмінного фонду за прикладом кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова.

"На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися - і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті - ми точно будемо використовувати", - відзначив він.

Нагадаємо, що Україна в рамках масштабного обміну повернула додому з російського полону 215 військових, зокрема "азовців". Серед звільнених воїнів є відомій всім українські захисники ті, хто пережив теракт в Оленівці. Взамін російській стороні передали зрадника України Віктора Медведчука та 55 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ МП Обмін полоненими
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію