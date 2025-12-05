Омбудсманка заявила про "відвертий кримінал" у штурмових полках: що кажуть у ЗСУ

За словами омбудсманки, під час комплексних перевірок - зокрема й президентських - у деяких підрозділах було виявлено відверті кримінальні правопорушення.

Йдеться про побиття військовослужбовців, незаконне позбавлення волі, психологічний тиск, погрози життю та здоров’ю як самим бійцям, так і їхнім родичам.

Усі зібрані матеріали передано до правоохоронних органів, які мають надати юридичну оцінку та визначити ступінь відповідальності командирів.

Разом з тим, посадовиця заявила, що не йдеться про всі штурмові полки, бо переважна більшість командирів дотримується військових стандартів і забезпечує належну дисципліну та захист особового складу. Однак, за словами Решетилової, є і ті, "кому здалося в якийсь момент, що вони безкарні".

При цьому, попри виявлені порушення, Решетилова наголосила, що більшість штурмових підрозділів ЗСУ демонструють високу ефективність на полі бою, виконуючи неймовірно складні бойові завдання.

Реакція на звинувачення керівництва ЗСУ

У Міністерстві оборони наголошують, що робота Військового омбудсмана підтверджує: контрольні механізми в оборонному секторі працюють, здатні виявляти проблеми та реагувати на них у законний спосіб. А це є важливим для збереження довіри всередині війська та зміцнення обороноздатності країни.

"Для нас принципово важливо, щоб кожен військовий був захищений, а служба відповідала тим стандартам, за які ми воюємо. Контроль, прозорість і оперативне реагування на сигнали дозволяють зміцнювати армію навіть у найважчі часи", - зазначили в Сухопутніх військах.

Розслідування у всіх задокументованих випадках триває, і очікується, що за наявності достатніх доказів винні понесуть передбачену законом відповідальність.