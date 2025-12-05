Омбудсманка заявила про "відвертий кримінал" у штурмових полках: що кажуть у ЗСУ

У кількох штурмових полках ЗСУ виявлено серйозні порушення прав військових - від побиттів до незаконного утримання. Справи передано правоохоронцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська та військову омбудсманку Ольгу Решетилову.
За словами омбудсманки, під час комплексних перевірок - зокрема й президентських - у деяких підрозділах було виявлено відверті кримінальні правопорушення.
Йдеться про побиття військовослужбовців, незаконне позбавлення волі, психологічний тиск, погрози життю та здоров’ю як самим бійцям, так і їхнім родичам.
Усі зібрані матеріали передано до правоохоронних органів, які мають надати юридичну оцінку та визначити ступінь відповідальності командирів.
Разом з тим, посадовиця заявила, що не йдеться про всі штурмові полки, бо переважна більшість командирів дотримується військових стандартів і забезпечує належну дисципліну та захист особового складу. Однак, за словами Решетилової, є і ті, "кому здалося в якийсь момент, що вони безкарні".
При цьому, попри виявлені порушення, Решетилова наголосила, що більшість штурмових підрозділів ЗСУ демонструють високу ефективність на полі бою, виконуючи неймовірно складні бойові завдання.
У Міністерстві оборони наголошують, що робота Військового омбудсмана підтверджує: контрольні механізми в оборонному секторі працюють, здатні виявляти проблеми та реагувати на них у законний спосіб. А це є важливим для збереження довіри всередині війська та зміцнення обороноздатності країни.
"Для нас принципово важливо, щоб кожен військовий був захищений, а служба відповідала тим стандартам, за які ми воюємо. Контроль, прозорість і оперативне реагування на сигнали дозволяють зміцнювати армію навіть у найважчі часи", - зазначили в Сухопутніх військах.
Розслідування у всіх задокументованих випадках триває, і очікується, що за наявності достатніх доказів винні понесуть передбачену законом відповідальність.
Нагадаємо, 30 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців (військовим омбудсменом).
Нещодавно Решетилова заявляла, що серед працівників ТЦК фіксують випадки самогубств. За її словами, люди, які роками працюють без відпусток і під постійним тиском суспільства, опинилися на межі виснаження.