OLX Group звітує про фінансові результати за 2025 рік: зростання доходів на 18%

Скоригований показник EBIT (aEBIT) досяг 270 млн дол. США, що на 61% більше у порівнянні з попереднім роком (у місцевій валюті), тоді як маржа aEBIT становила 35% (що вище порівняно з 25% у 2024 фінансовому році).

Цей результат був досягнутий завдяки основним категоріям - "Автозапчастини", "Нерухомість" і "Робота" на ключових високозростаючих ринках, зокрема в Україні. Крім того, компанія почала отримувати вигоду від інвестицій у свої продукти, приділяючи увагу покращенню клієнтського та користувацького досвіду завдяки передовим рішенням зі штучного інтелекту (AI).

Основні категорії, що стимулюють зростання та прибутковість

Платформи OLX, які працюють під дев’ятьма брендами у дев’яти країнах світу, щодня розміщують майже 64 млн оголошень, а 29 млн користувачів мобільного додатка заходять на платформу щомісяця. Зокрема, категорії "Автозапчастини", "Нерухомість" та "Робота" показали такі результати:

Автозапчастини : досягли 24% зростання доходів у порівнянні з минулим роком;

: досягли 24% зростання доходів у порівнянні з минулим роком; Нерухомість : забезпечила 23% зростання доходів рік до року завдяки вдосконаленням продукту, таким як запуск єдиної платформи, оновлення мобільного додатка та інструментів для агентів.

: забезпечила 23% зростання доходів рік до року завдяки вдосконаленням продукту, таким як запуск єдиної платформи, оновлення мобільного додатка та інструментів для агентів. Робота: OLX зміцнила свою присутність на ключових ринках роботи у Польщі, Румунії та Україні, інвестуючи в функції брендингу роботодавців та можливості AI-підбору кандидатів.

"Я дуже задоволений нашими фінансовими результатами за 2025 фінансовий рік. Ми спостерігаємо сильну, прибуткову динаміку зростання у всіх наших ключових категоріях та ринках. Це доводить, що ми зробили правильний стратегічний вибір, зосередившись на наших основних B2C бізнесах "Автозапчастини", "Нерухомість" та "Робота" - на обраних високозростаючих ринках. Наші інвестиції в штучний інтелект починають приносити результати і дозволять нам використати наш потенціал для ще більш прибуткового зростання в майбутньому. Дивлячись у майбутнє, ми впевнено очікуємо на стійке зростання доходів на рівні понад 20% прибутковості, яка наближається до 50% і більше", - заявив Крістіан Гісі, CEO OLX Group.

"OLX продемонстрував ще один чудовий результат, що ще раз підкреслює її лідерські позиції серед класифайдів на багатьох ринках. Будучи основною частиною нашої екосистеми лайфстайл-комерції, OLX робить купівлю та продаж простішими, розумнішими та надійнішими для мільйонів користувачів. Чітка стратегія та результати команди свідчать про неймовірний прогрес компанії, і я з нетерпінням чекаю на досягнення Крістіана та команди у майбутньому", - зазначив Фабріціо Блойзі, CEO Prosus Group.

Лідер ринку в Україні

OLX Україна має понад 23 млн користувачів щомісяця. Основні досягнення 2024 року включають запуск системи рейтингів продавців, розширення варіантів доставок та впровадження функції KYBC для підтримки малого та середнього бізнесу. Партнерства з Нова Пошта, ПриватБанк та MasterCard, покращили зручність платформи та підсилили її роль у розвитку підприємництва.

У ключових напрямках OLX Україна демонструє прогресивний розвиток:

OLX Робота входить у трійку найкращих рекрутингових платформ країни, маючи 1,6 мільйона користувачів на місяць;

входить у трійку найкращих рекрутингових платформ країни, маючи 1,6 мільйона користувачів на місяць; OLX Нерухомість щомісяця відвідують понад 6 мільйонів унікальних користувачів.

щомісяця відвідують понад 6 мільйонів унікальних користувачів. OLX Автозапчастини посідає лідерську позицію з понад 1,5 млн оголошень, зберігаючи статус провідної платформи для автодеталей.

Упродовж минулого року компанія інвестувала понад 17 млн доларів у розвиток ШІ-компетенцій, модернізації інструментів та розширення бази талантів. OLX впровадила 55 кейсів використання ШІ у своєму бізнесі, що забезпечує підвищення рівня персоналізації, довіри та автоматизації як для звичайних користувачів, так і для професійних клієнтів.