OLX Group отчитывается о финансовых результатах за 2025 год: рост доходов на 18%

Скорректированный показатель EBIT (aEBIT) достиг 270 млн долл. США, что на 61% больше по сравнению с предыдущим годом (в местной валюте), тогда как маржа aEBIT составила 35% (что выше по сравнению с 25% в 2024 финансовом году).

Этот результат был достигнут благодаря основным категориям - "Автозапчасти", "Недвижимость" и "Работа" на ключевых высокорастущих рынках, в частности в Украине. Кроме того, компания начала получать выгоду от инвестиций в свои продукты, уделяя внимание улучшению клиентского и пользовательского опыта благодаря передовым решениям по искусственному интеллекту (AI).

Основные категории, стимулирующие рост и прибыльность

Платформы OLX, которые работают под девятью брендами в девяти странах мира, ежедневно размещают почти 64 млн объявлений, а 29 млн пользователей мобильного приложения заходят на платформу ежемесячно. В частности, категории "Автозапчасти", "Недвижимость" и "Работа" показали следующие результаты:

Автозапчасти : достигли 24% роста доходов по сравнению с прошлым годом;

: достигли 24% роста доходов по сравнению с прошлым годом; Недвижимость : обеспечила 23% роста доходов год к году благодаря усовершенствованиям продукта, таким как запуск единой платформы, обновление мобильного приложения и инструментов для агентов.

: обеспечила 23% роста доходов год к году благодаря усовершенствованиям продукта, таким как запуск единой платформы, обновление мобильного приложения и инструментов для агентов. Работа: OLX укрепила свое присутствие на ключевых рынках работы в Польше, Румынии и Украине, инвестируя в функции брендинга работодателей и возможности AI-подбора кандидатов.

"Я очень доволен нашими финансовыми результатами за 2025 финансовый год. Мы наблюдаем сильную, прибыльную динамику роста во всех наших ключевых категориях и рынках. Это доказывает, что мы сделали правильный стратегический выбор, сосредоточившись на наших основных B2C бизнесах "Автозапчасти", "Недвижимость" и "Работа" - на выбранных высокорастущих рынках. Наши инвестиции в искусственный интеллект начинают приносить результаты и позволят нам использовать наш потенциал для еще более прибыльного роста в будущем. Глядя в будущее, мы уверенно ожидаем устойчивый рост доходов на уровне более 20% прибыльности, которая приближается к 50% и более", - заявил Кристиан Гиси, CEO OLX Group.

"OLX продемонстрировал еще один отличный результат, что еще раз подчеркивает ее лидерские позиции среди классифайдов на многих рынках. Будучи основной частью нашей экосистемы лайфстайл-коммерции, OLX делает покупку и продажу проще, умнее и надежнее для миллионов пользователей. Четкая стратегия и результаты команды свидетельствуют о невероятном прогрессе компании, и я с нетерпением жду достижений Кристиана и команды в будущем", - отметил Фабрицио Блойзи, CEO Prosus Group.

Лидер рынка в Украине

OLX Украина имеет более 23 млн пользователей ежемесячно. Основные достижения 2024 года включают запуск системы рейтингов продавцов, расширение вариантов доставок и внедрение функции KYBC для поддержки малого и среднего бизнеса. Партнерства с Нова Пошта, ПриватБанк и MasterCard, улучшили удобство платформы и усилили ее роль в развитии предпринимательства.

В ключевых направлениях OLX Украина демонстрирует прогрессивное развитие:

OLX Работа входит в тройку лучших рекрутинговых платформ страны, имея 1,6 миллиона пользователей в месяц;

входит в тройку лучших рекрутинговых платформ страны, имея 1,6 миллиона пользователей в месяц; OLX Недвижимость ежемесячно посещают более 6 миллионов уникальных пользователей.

ежемесячно посещают более 6 миллионов уникальных пользователей. OLX Автозапчасти занимает лидерскую позицию с более 1,5 млн объявлений, сохраняя статус ведущей платформы для автодеталей.

В течение прошлого года компания инвестировала более 17 млн долларов в развитие ИИ-компетенций, модернизацию инструментов и расширение базы талантов. OLX внедрила 55 кейсов использования ИИ в своем бизнесе, что обеспечивает повышение уровня персонализации, доверия и автоматизации как для обычных пользователей, так и для профессиональных клиентов.