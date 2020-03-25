Olkom Group организовала помощь больницам Киева

Группа компаний Olkom произвела первую бесплатную поставку подсолнечного масла Александровской клинической больнице и ТМО «Психиатрия» в количестве 2000 литров. Такая помощь для врачей и пациентов планируется в течение всего срока карантина. Коллектив Компании убежден, что человеческая жизнь - это наивысшая ценность, и только объединив усилия, мы все вместе сможем преодолеть возникший кризис во время пандемии вирусной инфекции COVID-19.

В течение всего срока пандемии Olkom Group планирует бесплатную помощь для врачей и пациентов больниц в виде обеспечения подсолнечным маслом, которое входит в список продуктов первой необходимости, а также другими продуктами питания собственного производства. Первая поставка масла в количестве 2000 литров была осуществлена во вторник, 24 марта.

"Пандемия коронавирусной инфекции и мировой экономический кризис внесли коррективы в жизнь всей страны, повлияли на быт и стиль жизни людей, на работу предприятий, организаций и больниц. Мы, как социально ответственная компания, чувствуем всю ответственность не только перед своими сотрудниками, а и перед обществом в целом, — комментирует Сергей Мироненко, CFO Olkom Group. — Несмотря на то, что экономический кризис не обошел и масложировую отрасль, мы нашли ресурсы, чтобы оказать посильную помощь пациентам и врачам, которые оказались заложниками карантина".

В коллективе Olkom Group считают, что такой пример поможет сформировать у украинцев общественное самосознание и активную гражданскую позицию. Ведь, помогая друг другу и сохраняя конструктивный настрой, мы все вместе сможем пережить самый неподходящий момент для страны.

Справка: Olkom Group является одним из лидеров среди масложировых предприятий Украины. В состав группы компаний входят: ООО «Киевский маргариновый завод», ЧП «Рута-К» и ЧАО «Киевский маргариновый завод».

Компания производит соусы, майонез, горчицу, подсолнечное масло, бутербродные и столовые маргарины, специализированные маргарины и жиры для хлебопекарной, кондитерской и молочной промышленности. Вся продукция Olkom Group соответствует требованиям международных стандартов по системе менеджмента качества ISO 9001:2015 и системе менеджмента безопасности по принципам НАССР - ISO 22000:2005.

За дополнительной информацией

обращаться к специалисту по связям

с общественностью Olkom Group

Елене Лобач

тел. (067) 610-78-83

pr@olkom.ua

http://www.olkom.ua/