Olkom Group організувала допомогу лікарням Києва

Група компаній Olkom зробила першу безкоштовну поставку соняшникової олії Олександрівській клінічній лікарні та ТМО «Психіатрія» в кількості 2000 літрів. Така допомога для лікарів і пацієнтів планується протягом всього терміну карантину. Колектив Компанії переконаний, що людське життя — це найвища цінність, і тільки об'єднавши зусилля, ми всі разом зможемо подолати виниклу кризу під час пандемії вірусної інфекції COVID-19.

Протягом всього терміну пандемії Olkom Group планує безкоштовну допомогу для лікарів і пацієнтів лікарень у вигляді забезпечення соняшниковою олією, яка входить в список продуктів першої необхідності, а також іншими продуктами харчування власного виробництва. Перша поставка масла в кількості 2000 літрів була здійснена у вівторок, 24 березня.

“Пандемія коронавирусної інфекції і світова економічна криза внесли корективи в життя всієї країни, вплинули на побут і стиль життя людей, на роботу підприємств, організацій і лікарень. Ми, як соціально відповідальна компанія, відчуваємо всю відповідальність не тільки перед своїми співробітниками, а і перед суспільством в цілому, — коментує Сергій Мироненко, CFO Olkom Group. — Незважаючи на те, що економічна криза не оминула і олійножирову галузь, ми знайшли ресурси, щоб надати посильну допомогу пацієнтам та лікарям, які опинились заручниками карантину”.

В колективі Olkom Group вважають, що такий приклад допоможе сформувати у українців суспільну самосвідомість та активну громадянську позицію. Адже, допомагаючи один одному і зберігаючи конструктивний настрій, ми всі разом зможемо пережити такий непростий період для країни.

Довідка: Olkom Group є одним з лідерів серед олійно-жирових підприємств України. До складу групи компаній входять: ТОВ «Київський маргариновий завод», ПП «Рута-К» і ПрАТ «Київський маргариновий завод».

Компанія виробляє соуси, майонез, гірчицю, соняшникову олію, бутербродні і столові маргарини, спеціалізовані маргарини і жири для хлібопекарської, кондитерської та молочної промисловості. Вся продукція Olkom Group відповідає вимогам міжнародних стандартів по системі менеджменту якості ISO 9001: 2015 і системи менеджменту безпеки за принципами НАССР - ISO 22000: 2005.

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