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Олія та молоко дешевшають: світові ціни на продовольство впали за рік на 10%

Фото: Ціни на продовольство протягом року знизилися більш ніж на 10% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світові ціни на продовольчі товари у вересні 2023 року трохи зросли. Однак на 10% нижче, ніж рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію продовольчої агенції ООН (ФАО).

Індекс цін на продовольство ФАО, який відслідковує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари, які торгуються на світовому ринку, у вересні становив у середньому 121,5 пункту порівняно зі 121,4 пунктами у серпні.

На цьому рівні індекс на 10,7% нижчий від свого значення річної давності і на 24,0% нижчий від свого історичного максимуму, досягнутого в березні 2022 року.

Індекс цін на зернові ФАО зріс на 1,0% порівняно з попереднім місяцем через зростання міжнародних цін на кукурудзу на 7,0%. Міжнародні ціни на пшеницю впали на 1,6%, чому сприяли рясні запаси та гарні перспективи врожаю.

Індекс цін на олію ФАО знизився на 3,9% порівняно зі серпнем, при цьому міжнародні котирування пальмової, соняшникової, соєвої та ріпакової олії впали, частково через збільшення сезонного виробництва та значних світових експортних поставок.

Індекс цін на цукор ФАО збільшився на 9,8% порівняно зі серпнем, досягнувши найвищого рівня з листопада 2010 року на тлі зростання стурбованості з приводу більш жорстких перспектив світової пропозиції в майбутньому сезоні. Ранні прогнози вказують на зниження видобутку в Таїланді та Індії, які є ключовими виробниками, що пов'язано з переважним явищем Ель-Ніньо. Великий урожай, який зараз збирають у Бразилії, на тлі сприятливих погодних умов обмежив місячне зростання світових цін на цукор.

Індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 2,3% порівняно із серпнем, що стало дев'ятим місячним падінням поспіль, чому сприяв млявий світовий попит на імпорт та значні запаси у провідних регіонах-виробниках. Відносна слабкість євро щодо долара США також чинила тиск на міжнародні ціни на молочні продукти.

Індекс цін на м'ясо ФАО впав на 1,0% порівняно з попереднім місяцем, при цьому поєднання слабкого імпортного попиту та великих світових експортних можливостей призвело до зниження котирувань на свинину, птицю та баранину. Навпаки, міжнародні ціни на яловичину зросли і натомість високого імпортного попиту нежирну яловичину, особливо у США.

Ціни в Україні

Нагадаємо, високий урожай в Україні навів тому, що ціни знижувалися два місяці поспіль - у липні та серпні. За оцінками НБУ, уповільнення інфляції продовжуватиметься і у вересні.

Заступник голови НБУ Сергія Ніколайчук заявив, що центробанк наприкінці жовтня покращить прогноз щодо інфляції на 2023 рік через кращу ситуацію в аграрному секторі.

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Ціни на продукти