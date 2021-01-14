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Олимпийского чемпиона США по плаванию обвинили в участии в атаке на Капитолий

Вашингтон, Четверг 14 января 2021 06:35
Олимпийского чемпиона США по плаванию обвинили в участии в атаке на Капитолий
Фото: Клит Келлер (NBC)
Автор: Артур Родивилов

Двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предьявлены обвинения в участии в штурме здания Конгресса США. Ему вменяются создание помех правоохранительным органам, проникновение на закрытую территорию, насильственное вторжение и нарушение общественного порядка.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на материалы окружного суда Вашингтона.

Иск ссылается на публикации СМИ, опознавшие спортсмена на видео из Капитолия. Мужчина, которого издания идентифицировали как Келлера, был одет в форму олимпийской сборной США.

Агент ФБР Метью Баровски отметил спортмена как одного из наиболее высоких людей в здании. Рост Клита Келлера - 198 см.

Клит Келлер получил золотые медали в эстафете 4x200 м вольным стилем на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине.

Нападение сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий послужило причиной объявления второго импичмента действующему президенту. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала положение об импичменте президента, принятое по итогам заседания палаты.

После объявления импичмента Трамп заявил, что его истинные сторонники не могли участвовать в беспорядках.

Напомним, на прошлой неделе акция протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки и прорыв в Капитолий. Во время беспорядков правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них - вблизи офиса Республиканской партии.

ФБР также проверяет информацию о намерениях убийства конгрессменов во время беспорядков в Вашингтоне.

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