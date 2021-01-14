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Олімпійського чемпіона США з плавання звинуватили в участі в атаці на Капітолій

Вашингтон, Четвер 14 січня 2021 06:35
Олімпійського чемпіона США з плавання звинуватили в участі в атаці на Капітолій
Фото: Кліт Келлер (NBC)
Автор: Артур Родивилов

Дворазовому олімпійському чемпіону з плавання Кліту Келлеру висунуті звинувачення в участі в штурм будівлі Конгресу США. Йому інкримінуються створення перешкод правоохоронним органам, проникнення на закриту територію, насильницьке вторгнення і порушення громадського порядку.

Про це повідомляє ESPN з посиланням на матеріали окружного суду Вашингтона.

Позов посилається на публікації ЗМІ, що впізнали спортсмена на відео з Капітолію. Чоловік, якого видання ідентифікували як Келлера, був одягнений у форму олімпійської збірної США.

Агент ФБР Метью Баровскі зазначив спортмена як одного з високих людей в будівлі. Зріст Кліта Келлера - 198 см.

Кліт Келлер отримав золоті медалі в естафеті 4x200 м вільним стилем на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах і 2008 року в Пекіні.

Напад прихильників президента США Дональда Трампа на Капітолій послужило причиною оголошення другого імпічменту чинному президенту. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі підписала положення про імпічмент президента, прийняте за підсумками засідання палати.

Після оголошення імпічменту Трамп заявив, що його справжні прихильники не могли брати участь у заворушеннях.

Нагадаємо, минулого тижня акція протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа переросла у заворушення і прорив в Капітолій. Під час заворушень правоохоронці виявили дві саморобні бомби, одну з них - поблизу офісу Республіканської партії.

ФБР також перевіряє інформацію про наміри вбивства конгресменів під час заворушень у Вашингтоні.

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