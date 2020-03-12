Олимпийский огонь зажгли без зрителей

В Греции церемония зажжения огня XXXII олимпийских игр прошла за закрытыми дверями из-за распространение нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что церемония проходила, как и всегда, в греческой Олимпии. В этом году факел зажигали от солнечных лучей с помощью вогнутого (параболического) зеркала.

"Впервые с 1984 года Олимпийский огонь зажигался без зрителей. Присутствовали только несколько десятков аккредитованных официальных лиц", - говорится в сообщении.

Актриса Ксанти Георгиу в роли верховной жрицы использовала параболическое зеркало на месте древнегреческой Олимпиады, чтобы зажечь факел, прежде чем передать его греческой олимпийской чемпионке по стрельбе Анне Коракаки, первой женщине, которая запустила олимпийскую эстафету.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ обсудила возможность проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей. Хотя в середине февраля организация не видела оснований для переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.

РБК-Украина писало, что церемония зажжения и передачи олимпийского огня, которая запланирована на 12 марта в Олимпии, состоится без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса. Церемония также будет закрыта для журналистов.