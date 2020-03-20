ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Олимпийский огонь с Греции доставили в Японию

Новости » Спорт     20.03.2020 - 07:07
Олимпийский огонь с Греции доставили в Японию
Фото: Олимпийский огонь 2020 (twitter/akashvanisports)

Япония не хочет отменять Олимпийские игры даже по причине коронавируса

В пятницу, 20 марта, олимпийский огонь прибыл из Греции в северо-восточную японскую префектуру Мияги. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Из-за пандемии коронавируса не было привычной традиционной церемонии передачи огня, поскольку раньше факел с пламенем лично несли спортсмены. В этот раз огонь прибыл самолетом.

На сокращенную церемонию вручения огня встречать самолет прибыли председатель организационного комитета "Токио-2020" Есиро Мори, председатель Национального олимпийского комитета Японии и глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита, трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Есида.

Они поднялись по переносной лестнице и вошли в самолет, а затем вернулись, удерживая факел в виде цветка сакуры с горящим внутри пламенем. Символично, что это произошло в той части Японии, которая была разрушена землетрясением и цунами в 2011 году. Даже если игры перенесут, чего сейчас не хочет Япония, то эта церемония станет объединяющим моментом для японской публики.

Тем не менее, пока планируется начать эстафету 26 марта в футбольном тренировочном центре в соседней префектуре Фукусима, также пострадавшей от удара стихии в 2011 году.

Местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Правительство страны заявляет, что коронавирус не помешает проведению соревнований и выступает против отмены и переноса Игр.

На сегодня в Японии выявлено более 1,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число жертв болезни - 40 человек.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проведение летних Олимпийских игр в Токио 2020 года может быть отменено только после решения Японии.

В Токио исключили вариант с Олимпиадой без зрителей МОК ответил на критику из-за намерения провести Олимпиаду-2020 вовремя
Новости Украины ОлимпиадаОлимпиада 2020
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь