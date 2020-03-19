Решение по Олимпиаде-2020 остается за Японией, - Трамп

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Накануне лидеры стран G7 обсудили возможность отмены Олимпиады

Проведение летних Олимпийских игр в Токио 2020 года может быть отменено только после решения Японии. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает телеканал CNN.

По словам Трампа, накануне он обсудил возможность отмены Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса с лидерами стран "Большой семерки" (G7), включая премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Однако, как подчеркнул президент США, решение о дальнейшей судьбе соревнований остается за Токио.

"Мы будем жить с их решением", - заявил он.

При этом Трамп отметил, что японский премьер-министр пока не принял окончательного решения относительно Олимпиады.

Напомним, ранее губернатор Токио Юрико Коикэ исключила вариант проведения Олимпийских игр 2020 без зрителей. Также она пока не рассматривает возможности отмены соревнований из-за пандемии коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что МОК ответил на критику из-за стремления провести Олимпийские игры-2020, несмотря на пандемию коронавируса. Спортсмены считают, что МОК подвергает огромному риску всех участников соревнований в Токио из-за тренировок, которые происходят во время пандемии коронавируса в мире.