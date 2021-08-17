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Олимпийские виды спорта в Украине внесут в приоритетные

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Украина, Вторник 17 августа 2021 11:48
Олимпийские виды спорта в Украине внесут в приоритетные Фото: олимпийские виды спорта в Украине внесут в приоритетные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине планируют внести изменения в закон "О физической культуре и спорте". В частности, олимпийский и паралимпийский вид спорта в стране внесут в приоритетные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на сайт Верховной Рады.

"Признание олимпийского, паралимпийского спорта как приоритетного направления политики государства в сфере спорта", - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, до сих пор указанные виды спорта не находились в перечне приоритетной группы, поэтому парламентарии предлагают дополнить статью 4 Закона Украины "О физической культуре и спорте".

Кроме того, предлагается внести изменения относительно учреждений физической культуры и спорта.

Речь идет о предоставлении им статуса центров олимпийской подготовки по решению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере физической культуры и спорта.

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