Олімпійські види спорту в Україні внесуть до пріоритетних

В Україні планують внести зміни до закону "Про фізичну культуру і спорт". Зокрема, олімпійський та паралімпійський вид спорту у країні внесуть до пріоритетних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на сайт Верховної Ради.

"Визнання олімпійського, паралімпійського спорту як пріоритетного напряму політики держави у сфері спорту", - йдеться у документі.

Згідно з пояснювальною запискою, до цього часу вказані види спорту не перебували у переліку пріоритетної групи, тож парламентарі пропонують доповнити статтю 4 закону України "Про фізичну культуру і спорт".

Крім того, пропонують внести зміни щодо закладів фізичної культури і спорту.

Мова йде про надання їм статусу центрів олімпійської підготовки за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту.