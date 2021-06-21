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На Олимпийские игры в Токио допустят только местных зрителей: ограничения будут жесткими

Автор: Наталья Скороход

На Олимпийские игры-2021 в Токио допустят только зрителей из Японии. И то, ограничения будут жесткими и все может отмениться в любую минуту.

Такое решение приняли сегодня организаторы Олимпийских игр, сообщает Associated Press.

Также официальные лица заявили, что, если число случаев коронавируса снова возрастет, правила будут изменены и фанаты не смогут посетить Олимпийские игры. Зрителей из-за границы запретили еще несколько месяцев назад, но если ситуация с коронавирусом измениться в худшую сторону, то и японским болельщикам придется отказаться от посещения соревнований.

3,64 миллиона билетов. Э

Напомним, в Токио запретили организовывать зоны для массового просмотра Олимпийских игр. Такое решение приняли власти.

Ранее сообщалось, что участников Олимпиады в Токио могут исключить и депортировать, если они будут нарушать правила карантина

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Олимпиада