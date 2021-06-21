На Олимпийские игры в Токио допустят только местных зрителей: ограничения будут жесткими

На Олимпийские игры-2021 в Токио допустят только зрителей из Японии. И то, ограничения будут жесткими и все может отмениться в любую минуту.
Такое решение приняли сегодня организаторы Олимпийских игр, сообщает Associated Press.
Также официальные лица заявили, что, если число случаев коронавируса снова возрастет, правила будут изменены и фанаты не смогут посетить Олимпийские игры. Зрителей из-за границы запретили еще несколько месяцев назад, но если ситуация с коронавирусом измениться в худшую сторону, то и японским болельщикам придется отказаться от посещения соревнований.
3,64 миллиона билетов. Э
Напомним, в Токио запретили организовывать зоны для массового просмотра Олимпийских игр. Такое решение приняли власти.
Ранее сообщалось, что участников Олимпиады в Токио могут исключить и депортировать, если они будут нарушать правила карантина