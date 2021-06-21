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На Олімпійські ігри в Токіо допустять тільки місцевих глядачів: обмеження будуть жорсткими

Автор: Наталья Скороход

На Олімпійські ігри-2021 у Токіо допустять тільки глядачів з Японії. І то, обмеження будуть жорсткими і все може скасуватися в будь-яку хвилину.

Таке рішення прийняли сьогодні організатори Олімпійських ігор, повідомляє Associated Press.

Також офіційні особи заявили, що, якщо число випадків коронавірусу знову зросте, правила будуть змінені і фанати не зможуть відвідати Олімпійські ігри. Глядачів з-за кордону заборонили ще кілька місяців тому, але якщо ситуація з коронавірусом змінитися в гіршу сторону, то і японським уболівальникам доведеться відмовитися від відвідування змагань.

3,64 мільйона квитків. Це

Нагадаємо, у Токіо заборонили організовувати зони для масового перегляду Олімпійських ігор. Таке рішення прийняла влада.

Раніше повідомлялося, що учасників Олімпіади в Токіо можуть виключити і депортувати, якщо вони порушуватимуть правила карантину

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Олімпіада