UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Олимпийские игры 2022: сборная Украины по биатлону назвала состав на женский спринт

Автор: Андрей Вырва

Стали известны биатлонистки, которые представят Украину в спринтерской гонке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на biathlon.com.ua.

Сборную Украины в спринтерской гонке будут представлять: Юлия Джима, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина.

Стартовые номера украинских биатлонисток:

  • 15. Ирина Петренко
  • 57. Юлия Джима
  • 70. Анастасия Меркушина

Первой в гонке выйдет на старт Тириль Экгофф из Норвегии. А закрывать стартовый список будет польская биатлонистка Анна Мака, которая будет стартовать под 89-м номером.

Женский спринт состоится 11 февраля в 11.00.

Напомним, что в прошлой биатлонной гонке среди женщин, "индивидуалке" – победила немка Дэниз Германн.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаОлимпиада 2022