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Олімпійські ігри 2022: збірна України з біатлону назвала склад на жіночий спринт

Автор: Андрій Вирва

Стали відомі біатлоністки, які представлять Україну в спринтерській гонці

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на biathlon.com.ua.

Збірну України в спринтерській гонці представлятимуть: Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина.

Стартові номери українських біатлоністок:

  • 15. Ірина Петренко
  • 57. Юлія Джима
  • 70. Анастасія Меркушина

Першою в гонці вийде на старт Тіріль Екгофф з Норвегії. А закриватиме стартовий список польська біатлоністка Анна Мака, яка стартуватиме під 89 номером.

Жіночий спринт відбудеться 11 лютого об 11:00.

Нагадаємо, що в минулій біатлонній гонці серед жінок, "індивідуалці" – перемогла німкеня Деніз Германн.

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