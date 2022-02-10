Олімпійські ігри 2022: збірна України з біатлону назвала склад на жіночий спринт

Стали відомі біатлоністки, які представлять Україну в спринтерській гонці
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на biathlon.com.ua.
Збірну України в спринтерській гонці представлятимуть: Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина.
Стартові номери українських біатлоністок:
Першою в гонці вийде на старт Тіріль Екгофф з Норвегії. А закриватиме стартовий список польська біатлоністка Анна Мака, яка стартуватиме під 89 номером.
Жіночий спринт відбудеться 11 лютого об 11:00.
Нагадаємо, що в минулій біатлонній гонці серед жінок, "індивідуалці" – перемогла німкеня Деніз Германн.