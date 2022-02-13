Олимпийские игры-2022: Рейселанн-Ольсбу стала 3-кратной чемпионкой Пекина

Третье "золото" на Играх-2022 завоевала Марте Рейселанн-Ольсбу. Норвежка стартовала первой и допустила только один промах на четырех огневых рубежах.

Шведка Эльвира Эберг, финишировавшая второй, отстала от чемпионки более чем на полторы минуты. Три промаха не помешали еще одной норвежке – Тирил Экхофф – получить бронзовую медаль. На старте она была 11-й.

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима. До четвертой стрельбы она шла в группе претендентов на "бронзу", но два промаха перечеркнули эти надежды. В конце концов украинка завершила гонку на 13-й позиции.

Зато Анастасия Меркушина с двумя кругами штрафа финишировала 25-ю. Третья из украинок – Ирина Петренко – 4 раза промахнулась и не поразила скоростью (55 место).

Для 31-летней Рейселан-Ольсбу эта золотая награда стала уже третьей на Олимпиаде-2022 в Пекине. Ранее она победила с командой Норвегии в смешанной эстафете и выиграла спринт.

Результаты биатлонной гонки преследования 10 км, женщины: