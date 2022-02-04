Олимпийские игры 2022: первые украинские спортсмены начали соревнование

Командный турнир в котором принимают участие десять команд, состоит из двух этапов. Первая часть соревнований состояла из трех элементов короткой программы у мужчин, спортивных пар и танцев на льду. Продолжатся соревнования уже в воскресенье, стартом женщин в короткой программе. А после этого топ-5 команд по результатам пройдут в произвольную программу, где будут соревноваться за медали.

Сначала выступали мужчины, но к сожалению украинский спортсмен Иван Шмуратко заболел коронавирусом и не смог принять участие в соревнованиях. Поэтому Украина не получила баллы в этом виде программы.

Далее последовали танцы на льду, где Украину представляла пара Максим Никитин и Александра Назарова. Они выступили под песню "Hit The Road Jack" и заняли девятое место, набрав 64.08 балла.

Последними сегодня выступали спортивные пары. Артем Даренский и Софья Голиченко за выступление получили 53.65 балла, что принесло девятый результат.

После трех видов соревнований Украина идет на девятом месте, имея четыре балла. Лидирует сборная США, у которой 28 баллов.