UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Олимпийские игры 2022: первые украинские спортсмены начали соревнование

Автор: Андрей Вырва

Первые украинские спортсмены приступили к соревнованиям на Олимпийских играх. Стартовал командный турнир по фигурному катанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне Спорт.

Командный турнир в котором принимают участие десять команд, состоит из двух этапов. Первая часть соревнований состояла из трех элементов короткой программы у мужчин, спортивных пар и танцев на льду. Продолжатся соревнования уже в воскресенье, стартом женщин в короткой программе. А после этого топ-5 команд по результатам пройдут в произвольную программу, где будут соревноваться за медали.

Сначала выступали мужчины, но к сожалению украинский спортсмен Иван Шмуратко заболел коронавирусом и не смог принять участие в соревнованиях. Поэтому Украина не получила баллы в этом виде программы.

Далее последовали танцы на льду, где Украину представляла пара Максим Никитин и Александра Назарова. Они выступили под песню "Hit The Road Jack" и заняли девятое место, набрав 64.08 балла.

Последними сегодня выступали спортивные пары. Артем Даренский и Софья Голиченко за выступление получили 53.65 балла, что принесло девятый результат.

После трех видов соревнований Украина идет на девятом месте, имея четыре балла. Лидирует сборная США, у которой 28 баллов.

Напомним, что сегодня в 14:00 состоится церемония открытия Олимпийских игр. Флаг Украины на церемонии понесут Александр Абраменко и Александра Назарова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада