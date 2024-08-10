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Олімпійські ігри: українка Пермикіна прикро не пройшла у фінал п'ятиборства

Фото: Валерія Пермикіна не позмагається за олімпійські медалі (facebook.com/kyivpentathlon)
Автор: Антон Федорців

Українська атлетка Валерія Пермикіна опинилася за бортом фіналу сучасного п'ятиборства на Олімпіаді в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

30-річна спортсменка стала першою непрохідною у своїй півфінальній підгрупі. Натомість вона потрапила в резервний список на фінал Ігор-2024.

Пермикіна набрала 1377 очок. Цей результат дозволив їй посісти десяте місце серед 18-ти учасників. До прохідної дев'ятої позиції українській атлетці не вистачило всього шести пунктів.

Українка набрала 297 очок у верховій їзді, 200 – у фехтуванні, 271 – у плаванні, а також 605 балів у лазер-рані. Наразі лідеркою у пентатлоні стала британка Керенза Брайсон (1402 очки).

Фінал змагань в сучасному п'ятиборстві відбудеться в неділю, 11 серпня. На токійській Олімпіаді в дисципліні тріумфувала британка Кейт Френч. Вона посіла 5-те місце в своїй півфінальній групі.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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Олімпіада 2024