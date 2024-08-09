Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 9 серпня

У черговий змагальний день Олімпіади в Парижі атлети з різних куточків світу розіграють понад три десятки комплектів нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок об 11:30 вийдуть на півфінал каное-двійок на дистанції 500 м, а фінал змагань запланований на 13:50. Юна Таїсія Онофрійчук позмагається за нагороди в художній гімнастиці.
Із 12-ї години розпочнуться поєдинки в боротьбі. Українка Ірина Коляденко в 1/8 фіналу вагової категорії до 62 кг зустрінеться з монгольською борчинею Орхон Пуревдорж. Натомість Олександр Хоцянівський в 1/8 фіналу позмагається з грузином Гено Петріашвілі (до 125 кг).
Закриватимуть вечір дебютанти – виконавці брейкінгу. З групового етапу виступи розпочнуть дві представниці України. Компанію Kate складе Stefani. Старт змагань призначений на 17:07.
Веслування, бойові мистецтва та легка атлетика знову перебуватимуть у фокусі шанувальників спорту. Футбольний турнір серед чоловічих команд підійшов до фіналу між збірними Іспанії та Франції, а в жіночому хокеї на траві нідерландки зустрінуться з китаянками. Натомість у фіналі пляжного волейболу серед жінок Бразилія позмагається за "золото" з Канадою.
Офіційний транслятор Олімпіади-2024 передусім показуватиме змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 8 серпня на Олімпійських іграх-2024.
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