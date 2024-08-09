Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 9 серпня

Змагання 9 серпня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок об 11:30 вийдуть на півфінал каное-двійок на дистанції 500 м, а фінал змагань запланований на 13:50. Юна Таїсія Онофрійчук позмагається за нагороди в художній гімнастиці.

Із 12-ї години розпочнуться поєдинки в боротьбі. Українка Ірина Коляденко в 1/8 фіналу вагової категорії до 62 кг зустрінеться з монгольською борчинею Орхон Пуревдорж. Натомість Олександр Хоцянівський в 1/8 фіналу позмагається з грузином Гено Петріашвілі (до 125 кг).

Закриватимуть вечір дебютанти – виконавці брейкінгу. З групового етапу виступи розпочнуть дві представниці України. Компанію Kate складе Stefani. Старт змагань призначений на 17:07.

Список медальних змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024

Веслування, бойові мистецтва та легка атлетика знову перебуватимуть у фокусі шанувальників спорту. Футбольний турнір серед чоловічих команд підійшов до фіналу між збірними Іспанії та Франції, а в жіночому хокеї на траві нідерландки зустрінуться з китаянками. Натомість у фіналі пляжного волейболу серед жінок Бразилія позмагається за "золото" з Канадою.

марафонське плавання, 10 км, чоловіки, 08:30

скелелазіння, болдерінг і важкість, чоловіки, 13:35

веслування, каное-двійки, 500 м, жінки, 13:50

веслування, каяк, 500 м, жіночі двійки, 14:10

веслування, каяк, 500 м, чоловічі двійки, 14:30

веслування, каное-одиночки, 1000 м, чоловіки, 14:50

художня гімнастика, індивідуальне багатоборство, 15:30

стрибки у воду, трамплін, 3 м, жінки, 16:00

настільний теніс, команди, чоловіки, 16:00

важка атлетика, до 89 кг, чоловіки, 16:00

футбол, чоловіки, 19:00

велоспорт, медісон, жінки, 19:09

вільна боротьба, до 57 кг, чоловіки, 19:15

вільна боротьба, до 86 кг, чоловіки, 19:15

вільна боротьба, до 57 кг, жінки, 19:15

легка атлетика, естафета 4x100 м, жінки, 20:30

важка атлетика, до 71 кг, жінки, 20:30

легка атлетика, штовхання ядра, жінки, 20:37

велотрек, спринт, чоловіки, 20:38

легка атлетика, естафета 4x100 м, чоловіки, 20:47

легка атлетика, біг, 400 м, жінки, 21:00

хокей на траві, жінки, 21:00

легка атлетика, потрійний стрибок, чоловіки, 21:13

легка атлетика, семиборство, 800 м, жінки, 21:25

легка атлетика, біг, 10000 м, жінки, 21:57

тхеквондо, до 67 кг, жінки, 22:19

брейкінг, жінки, 22:29

бокс, до 71 кг, чоловіки, 22:30

тхеквондо, до 80 кг, чоловіки, 22:37

легка атлетика, біг із бар'єрами, 400 м, чоловіки, 22:45

бокс, до 50 кг, жінки, 22:47

пляжний волейбол, жінки, 23:30

бокс, до 92 кг, чоловіки, 23:34

бокс, до 66 кг, жінки, 23:51

Де дивитися Олімпійські ігри 9 серпня

Офіційний транслятор Олімпіади-2024 передусім показуватиме змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.