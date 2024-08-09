Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 9 августа

В очередной соревновательный день Олимпиады в Париже атлеты из разных уголков мира разыграют более трех десятков комплектов наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Украинские гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок в 11:30 выйдут на полуфинал каноэ-двоек на дистанции 500 м, а финал соревнований запланирован на 13:50. Юная Таисия Онофрийчук поборется за награды в художественной гимнастике.
С 12 часов начнутся поединки в борьбе. Украинка Ирина Коляденко в 1/8 финала весовой категории до 62 кг встретится с монгольской борчихой Орхон Пуревдорж. В свою очередь Александр Хоцяновский в 1/8 финала сразится с грузином Гено Петриашвили (до 125 кг).
Вечер будут закрывать дебютанты – исполнители брейкинга. С группового этапа выступления начнут две представительницы Украины. Компанию Kate составит Stefani. Старт соревнований назначен на 17:07.
Гребля, боевые искусства и легкая атлетика будут снова находиться в фокусе поклонников спорта. Футбольный турнир среди мужских команд подошел к финалу между сборными Испании и Франции, а в женском хоккее на траве нидерландки встретятся с китаянками. В финале же пляжного волейбола среди женщин Бразилия поборется за "золото" с Канадой.
Официальный транслятор Олимпиады-2024, прежде всего, будет показывать соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на футболе. В полном объеме соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 9 августа на Олимпийских играх-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 8 августа на Олимпиаде-2024.
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