Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 5 серпня

Змагання 5 серпня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024

Павло Коростильов о 10:30 за київським часом розпочне фінал стрільби з малокаліберного пістолета. Українець та п'ятеро суперників змагатимуться за медалі на дистанції 25 м. У кваліфікації вітчизняний стрілець був третім.

Гімнасти Ілля Ковтун і Олег Верняєв боротимуться за індивідуальні нагороди з 12:45. Українці впралятимуться на парелельних брусах. У суперниках – представники Китаю, Туреччини, Японії та Німеччини. Ковтун у Парижі вже двічі фінішував четвертим.

Українська веслувальниця Вікторія Ус продовжить змагання в каяк-кросі. Чвертьфінал розпочнеться о 16:30, а півфінал – через 45 хвилин. Фінальні старти запланували на 17:55. Торік Ус здобула "золото" в цій дисципліні на Європейських іграх.

Список медальних змагань 5 серпня на Олімпійських іграх-2024

Найбільше нагород розіграють в спортивній гімнастиці. Жінки та чоловіки позмагаються за чотири медальних комплекти в індивідуальних турнірах. Натомість у футбольному турнірі Олімпіади відбудуться півфінали – збірна Марокко зустрінеться з Іспанією (19:00), а олімпійська команда Франції протистоятиме Єгипту (22:00).

тріатлон, змішана естафета, 09:00

швидкісна стрільба з пістолета, 25 м, чоловіки, 10:30

бадмінтон, одиночний розряд, жінки, 11:55

спортивна гімнастика, паралельні бруси, чоловіки, 12:45

спортивна гімнастика, колода, жінки, 13:38

спортивна гімнастика, поперечина, чоловіки, 14:33

спортивна гімнастика, вільні вправи, жінки, 15:23

стендова стрільба, змішані команди, 16:00

бадмінтон, одиночний розряд, жінки, 16:40

каяк-крос, жінки, 17:55

каяк-крос, чоловіки, 18:00

стрибки з жердиною, чоловіки, 20:00

велоспорт, трек, командний спринт, жінки, 20:59

метання диску, жінки, 21:30

Де дивитися Олімпійські ігри 5 серпня

Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 передусім показуватиме змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 5 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.