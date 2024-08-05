Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 5 серпня

У десятий змагальний день Олімпіади в Парижі атлети з різних куточків світу розіграють чергові комплекти нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Павло Коростильов о 10:30 за київським часом розпочне фінал стрільби з малокаліберного пістолета. Українець та п'ятеро суперників змагатимуться за медалі на дистанції 25 м. У кваліфікації вітчизняний стрілець був третім.
Гімнасти Ілля Ковтун і Олег Верняєв боротимуться за індивідуальні нагороди з 12:45. Українці впралятимуться на парелельних брусах. У суперниках – представники Китаю, Туреччини, Японії та Німеччини. Ковтун у Парижі вже двічі фінішував четвертим.
Українська веслувальниця Вікторія Ус продовжить змагання в каяк-кросі. Чвертьфінал розпочнеться о 16:30, а півфінал – через 45 хвилин. Фінальні старти запланували на 17:55. Торік Ус здобула "золото" в цій дисципліні на Європейських іграх.
Найбільше нагород розіграють в спортивній гімнастиці. Жінки та чоловіки позмагаються за чотири медальних комплекти в індивідуальних турнірах. Натомість у футбольному турнірі Олімпіади відбудуться півфінали – збірна Марокко зустрінеться з Іспанією (19:00), а олімпійська команда Франції протистоятиме Єгипту (22:00).
Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 передусім показуватиме змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 5 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 4 серпня на Олімпійських іграх-2024.
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