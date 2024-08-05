UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 5 серпня

Фото: "Стад де Франс" – домівка легкоатлетичних змагань (x.com/Paris2024)
Автор: Антон Федорців

У десятий змагальний день Олімпіади в Парижі атлети з різних куточків світу розіграють чергові комплекти нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Змагання 5 серпня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024

Павло Коростильов о 10:30 за київським часом розпочне фінал стрільби з малокаліберного пістолета. Українець та п'ятеро суперників змагатимуться за медалі на дистанції 25 м. У кваліфікації вітчизняний стрілець був третім.

Гімнасти Ілля Ковтун і Олег Верняєв боротимуться за індивідуальні нагороди з 12:45. Українці впралятимуться на парелельних брусах. У суперниках – представники Китаю, Туреччини, Японії та Німеччини. Ковтун у Парижі вже двічі фінішував четвертим.

Українська веслувальниця Вікторія Ус продовжить змагання в каяк-кросі. Чвертьфінал розпочнеться о 16:30, а півфінал – через 45 хвилин. Фінальні старти запланували на 17:55. Торік Ус здобула "золото" в цій дисципліні на Європейських іграх.

Список медальних змагань 5 серпня на Олімпійських іграх-2024

Найбільше нагород розіграють в спортивній гімнастиці. Жінки та чоловіки позмагаються за чотири медальних комплекти в індивідуальних турнірах. Натомість у футбольному турнірі Олімпіади відбудуться півфінали – збірна Марокко зустрінеться з Іспанією (19:00), а олімпійська команда Франції протистоятиме Єгипту (22:00).

  • тріатлон, змішана естафета, 09:00
  • швидкісна стрільба з пістолета, 25 м, чоловіки, 10:30
  • бадмінтон, одиночний розряд, жінки, 11:55
  • спортивна гімнастика, паралельні бруси, чоловіки, 12:45
  • спортивна гімнастика, колода, жінки, 13:38
  • спортивна гімнастика, поперечина, чоловіки, 14:33
  • спортивна гімнастика, вільні вправи, жінки, 15:23
  • стендова стрільба, змішані команди, 16:00
  • бадмінтон, одиночний розряд, жінки, 16:40
  • каяк-крос, жінки, 17:55
  • каяк-крос, чоловіки, 18:00
  • стрибки з жердиною, чоловіки, 20:00
  • велоспорт, трек, командний спринт, жінки, 20:59
  • метання диску, жінки, 21:30

Де дивитися Олімпійські ігри 5 серпня

Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 передусім показуватиме змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

 

Список усіх змагань 5 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 4 серпня на Олімпійських іграх-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024