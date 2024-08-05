Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 5 августа

В десятый соревновательный день Олимпиады в Париже атлеты из разных уголков мира разыграют очередные комплекты наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Павел Коростылев в 10:30 по киевскому времени начнет финал стрельбы из малокалиберного пистолета. Украинец и пять соперников посоревнуются за медали на дистанции 25 м. В квалификации отечественный стрелок был третьим.
Гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев сразятся за индивидуальные награды с 12:45. Украинцы будут упражняться на парельных брусьях. В соперниках – представители Китая, Турции, Японии и Германии. Ковтун в Париже уже дважды финишировал четвертым.
Украинская гребчиха Виктория Ус продолжит состязание в каяк-кроссе. Четвертьфинал начнется в 16:30, а полуфинал – 45 минут спустя. Финальные старты запланированы на 17:55. В прошлом году Ус завоевала "золото" в этой дисциплине на Европейских играх.
Больше всего наград разыграют в спортивной гимнастике. Женщины и мужчины посоревнуются за четыре медальных комплекта в индивидуальных турнирах. В футбольном турнире Олимпиады состоятся полуфиналы – сборная Марокко встретится с Испанией (19:00), а олимпийская команда Франции будет противостоять Египту (22:00).
Официальный транслятор Олимпийских игр-2024, прежде всего, будет показывать соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO будет сосредоточится футболе. В полном объеме соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 5 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 4 августа на Олимпийских играх-2024.
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