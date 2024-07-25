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Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 25 липня

Фото: Французькі гандболістки гратимуть в статусі чемпіонок світу (x.com/FRAHandball)
Автор: Антон Федорців

Олімпіада 2024 року рухається до офіційної церемонії відкриття через командні турніри в гандболі, футболі та регбі-7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

У четвер розпочнеться гандбольний турнір серед жіночих команд. Дванадцять збірних розділили на дві групи по шість колективів, звідки в плей-офф вийдуть по чотири найкращі національні команди. Поєдинки стартового туру зіграють за день, а першими на старт вийдуть словенки та данки.

Список матчів 25 липня на гандбольному жіночому турнірі Олімпіади-2024:

  • Словенія – Данія, 10:00
  • Нідерланди – Ангола, 12:00
  • Іспанія – Бразилія, 15:00
  • Німеччина – Республіка Корея, 17:00
  • Угорщина – Франція, 20:00
  • Норвегія – Швеція, 22:00

 

Груповий етап у четвер розпочнуть жіночі футбольні збірні. Франція і ще 11 команд змагатимуться за вісім путівок у плей-офф у трьох квартетах. Господарки закриватимуть програму дня о 22-й години, а першими зустрінуться збірна Іспанії та японська команда (18:00).

Список матчів 25 липня на футбольному жіночому турнірі Олімпіади-2024:

  • Іспанія – Японія, 18:00
  • Канада – Нова Зеландія, 18:00
  • Нігерія – Бразилія, 20:00
  • Німеччина – Австралія, 20:00
  • США – Замбія, 22:00
  • Франція – Колумбія, 22:00

 

Динамічниший турнір мають регбісти. Провідні збірні планети завершать груповий етап та відразу перейдуть до чвертьфінальної стадії. Вісімка переможців першого етапу змагань орієнтовно в північ сформують пари півфіналістів, які й поведуть боротьбу за комплект нагород у регбі-7.

Список матчів 25 липня на турнірі регбі-7 на Олімпійських іграх-2024:

  • Самоа – Кенія, 15:00
  • Аргентина – Австралія, 15:30
  • США – Уругвай, 16:00
  • Фіджі – Франція, 16:30
  • ПАР – Японія, 17:00
  • Нова Зеландія – Ірландія, 17:30
  • 1/4 фіналу, 22:00
  • 1/4 фіналу, 22:30
  • 1/4 фіналу, 23:00
  • 1/4 фіналу, 23:30

 

Розклад інших змагань 25 липня на Олімпійських іграх-2024:

  • стрільба з лука (жінки, індивідуальна першість), 10:30
  • стрільба з лука (чоловіки, індивідуальна першість), 15:15

 

Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – зосередиться в цей день на інших змаганнях. Натомість гандбол, футбол і регбі-7 транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport. Вони будуть доступні в розділі Discovery+ співтранслятора Олімпіади MEGOGO.

До слова, напередодні футбольна збірна України поступилася Іраку на початку Олімпійських ігор-2024.

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Олімпіада 2024