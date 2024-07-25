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Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 25 июля

Фото: Французские гандболистки будут играть в статусе чемпионок мира (x.com/FRAHandball)
Автор: Антон Федорцив

Олимпиада 2024 года движется к официальной церемонии открытия через командные турниры по гандболу, футболу и регби-7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

В четверг начнется гандбольный турнир среди женских команд. Двенадцать сборных разделили на две группы по шесть коллективов, откуда в плей-офф выйдут по четыре лучших национальных команды. Поединки стартового тура сыграют за день, а первыми на старт выйдут словенки и датчанки.

Список матчей 25 июля на гандбольном женском турнире Олимпиады-2024:

  • Словения – Дания, 10:00
  • Нидерланды – Ангола, 12:00
  • Испания – Бразилия, 15:00
  • Германия – Республика Корея, 17:00
  • Венгрия – Франция, 20:00
  • Норвегия – Швеция, 22:00

 

Групповой этап в четверг начнут женские футбольные сборные. Франция и еще 11 команд сразятся за восемь путевок в плей-офф в трех квартетах. Хозяйки будут закрывать программу дня в 22 часа, а первыми встретятся сборная Испании и японская команда (18:00).

Список матчей 25 июля на футбольном женском турнире Олимпиады-2024:

  • Испания – Япония, 18:00
  • Канада – Новая Зеландия, 18:00
  • Нигерия – Бразилия, 20:00
  • Германия – Австралия, 20:00
  • США – Замбия, 22:00
  • Франция – Колумбия, 22:00

 

Более динамичный турнир у регбистов. Ведущие сборные планеты завершат групповой этап и сразу перейдут к четвертьфинальной стадии. Восьмерка победителей первого этапа соревнований ориентировочно к полуночи сформируют пары полуфиналистов, которые поведут борьбу за комплект наград в регби-7.

Список матчей 25 июля на турнире регби-7 на Олимпийских играх-2024:

  • Самоа – Кения, 15:00
  • Аргентина – Австралия, 15:30
  • США – Уругвай, 16:00
  • Фиджи – Франция, 16:30
  • ЮАР – Япония, 17:00
  • Новая Зеландия – Ирландия, 17:30
  • 1/4 финала, 22:00
  • 1/4 финала, 22:30
  • 1/4 финала, 23:00
  • 1/4 финала, 23:30

 

Расписание других соревнований 25 июля на Олимпийских играх-2024:

  • стрельба из лука (женщины, индивидуальное первенство), 10:30
  • стрельба из лука (мужчины, индивидуальное первенство), 15:15

 

Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – сосредоточится в этот день на других соревнованиях. Зато гандбол, футбол и регби-7 будет транслировать линейка телеканалов Eurosport. Они будут доступны в разделе Discovery+ сотранслятора Олимпиады MEGOGO.

К слову, накануне футбольная сборная Украины уступила Ираку в начале Олимпийских игр-2024.

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Олимпиада 2024