Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 25 июля

Олимпиада 2024 года движется к официальной церемонии открытия через командные турниры по гандболу, футболу и регби-7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
В четверг начнется гандбольный турнир среди женских команд. Двенадцать сборных разделили на две группы по шесть коллективов, откуда в плей-офф выйдут по четыре лучших национальных команды. Поединки стартового тура сыграют за день, а первыми на старт выйдут словенки и датчанки.
Список матчей 25 июля на гандбольном женском турнире Олимпиады-2024:
Групповой этап в четверг начнут женские футбольные сборные. Франция и еще 11 команд сразятся за восемь путевок в плей-офф в трех квартетах. Хозяйки будут закрывать программу дня в 22 часа, а первыми встретятся сборная Испании и японская команда (18:00).
Список матчей 25 июля на футбольном женском турнире Олимпиады-2024:
Более динамичный турнир у регбистов. Ведущие сборные планеты завершат групповой этап и сразу перейдут к четвертьфинальной стадии. Восьмерка победителей первого этапа соревнований ориентировочно к полуночи сформируют пары полуфиналистов, которые поведут борьбу за комплект наград в регби-7.
Список матчей 25 июля на турнире регби-7 на Олимпийских играх-2024:
Расписание других соревнований 25 июля на Олимпийских играх-2024:
Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – сосредоточится в этот день на других соревнованиях. Зато гандбол, футбол и регби-7 будет транслировать линейка телеканалов Eurosport. Они будут доступны в разделе Discovery+ сотранслятора Олимпиады MEGOGO.
К слову, накануне футбольная сборная Украины уступила Ираку в начале Олимпийских игр-2024.
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